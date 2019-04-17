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Предприниматель вместо предпринимателя: эсеры определились, кто займет кресло депутата Бийской думы

Новости
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Как стало известно "Политсибру", 29-летний предприниматель Артем Турков получит место депутата Бийской думы вместо сложившего с себя полномочия на прошлой неделе Евгения Тиукова. Оба избранника представляют "Справедливую Россию".

Депутат БГД Тиуков написал заявление о добровольном прекращении полномочий 30 апреля. До него аналогичным образом поступили еще три народных избранника, все они представляли "Единую Россию".

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Это произойдет в рамках апрельского заседания БГД

2009

Эсер прошел в состав Бийской думы по общемуниципальной части списка. Таким образом партия была вправе самостоятельно принять решение, кому передать свободный мандат. Выбор пал на бизнесмена Артема Туркова. Он в 2017 году выдвигал свою кандидатуру по одномандатному округу № 11, где занял второе место вслед за нынешним председателем БГД Сергеем Ларейкиным.

Кандидат от "Единой России" тогда получил 38,02% голосов, Турков - 19,01%, самовыдвиженец Ольга Корначенко - 17,41%, Екатерина Журавлева (КПРФ) - 15,26%, Юрий Василянский (ЛДПР) - 6,14%.

Отметим, Артем Турков развивает бизнес, связанный с доставкой суши и роллов, кроме того, является президентом Бийской федерации самбо и дзюдо.

Напомним, 18 апреля в ходе заседания БГД по собственному желанию прекратили свои полномочия единороссы Алексей Круглов и Юрий Кудинов. Последний, к слову, являлся руководителем фракции ЕР в гордуме. Депутаты ранее допустили ошибки в декларациях за 2017 год. В итоге место Юрия Кудинова досталось Инне Рязановой — директору бийского ДК, место Алексея Круглова займёт Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».

30 апреля сложил с себя полномочия еще один единоросс - Александр Казаков. Поскольку он прошел в БГД в качестве одномандатника, 8 сентября по данному округу пройдут довыборы.

Стоит отметить, что угроза остаться без депутатского кресла в Бийской думе все еще актуальна для 2 единороссов (Константин Белый и Игорь Степанов), 2 представителей ЛДПР (Александр Вишняков и Алексей Карасев) и коммуниста (Александр Хлыновский).
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Автор: Политсиб.ру