Памятник участнику Великой Отечественной войны восстановили алтайские эсеры

Новости 07.05.2019 15:05 244

В селе Вершинино Троицкого района Алтайского края на средства алтайских справедливороссов восстановили памятник земляку – ветерану Великой Отечественной войны Ивану Войнову. Торжественное открытие состоялось в канун Дня Победы, 4 мая.

Восстановить памятник смогли благодаря поддержке лидера регионального отделение партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Александра Терентьева и инициативе местного эсера Сергея Мезенцева.

По словам Сергея Мезенцева, в марте этого года он обратился к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву за помощью в ремонте памятной плиты на могиле Ивана Павловича Войнова, участника Великой Отечественной войны, который родом из Вершинино.

«Мы с супругой Ларисой Михайловной взяли за правило, на добровольных началах, восстанавливать могилы участников Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников. В этом случае мы обратились за помощью сначала в военкомат, но там оставили нашу просьбу без внимания. Сельсовет также, по объективным материальным причинам, не смог помочь. Когда обратились к Александру Васильевичу, он незамедлительно откликнулся на нашу просьбу. И уже 4 мая вместе с учениками (супруги работают в местной школе. – Прим. ред.) могила героя-земляка была восстановлена. От лица земляков хотелось бы выразить Александру Васильевичу Терентьеву и его команде огромную благодарность за помощь в этом благородном деле».

Иван Павлович Войнов родился 9 мая 1926 года в селе Вершинино Троицкого района. В 1943 году его призвали на фронт. Он прошел всю войну, дважды был ранен. Домой вернулся в 1949 году. Умер 6 мая 1978 года, похоронен 9 мая.