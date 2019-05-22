Известный российский экономист встретится со студентами АлтГТУ

Новости 07.05.2019 11:10 231

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг встретится со студенческой молодежью Алтайского государственного технического университета 22 мая, сообщает пресс-служба вуза.

В АлтГТУ отметили, что разговор пойдет о развитии экономики России, индустриальных изменениях и происходящих в регионах технологических, экономических и социальных трансформациях.

Добавим, 23-24 мая в краевой столице состоится научно-практический симпозиум «Перспективы России и динамика регионов в контексте Новой индустриальной революции», в рамках которого ожидается визит известных российских экспертов в области экономики, политики и управления: Михаила Хазина, макроэкономиста, телеведущего, политолога, Натальи Ивановой, первого заместителя Института мировой экономики и международных отношений РАН, Михаила Ремезова, президента Института национальной стратегии, специалиста по политической философии и Алексея Беспрозванных, заместителя министра промышленности и торговли РФ. В работе симпозиума также будут задействованы представители Правительства Алтайского края, краевого Законодательного Собрания, бизнеса и науки.

Мероприятие проводит Алтайский краевой Фонд развития предпринимательства, внедрения инноваций и поддержки социальных инициатив «Содействие» совместно с Союзом промышленников Алтайского края, с Фондом социо-прогностических исследований «Тренды» и при участии Правительства Алтайского края.

По итогам симпозиума будет подготовлен комплексный аналитический доклад, который будет применен в стратегии развития Алтайского края.