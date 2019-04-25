Генпрокуратура озвучила официальную позицию по сносу старинной барнаульской усадьбы

Новости 07.05.2019 10:05 874

Генеральная прокуратура признала снос купеческой усадьбы в Барнауле законным, а гражданскую инициативу по ее защите недостаточной. Это следует из официального ответа ведомства в адрес организации "Гражданский патруль".

Как сообщают в Генпрокуратуре, «городская усадьба начала ХХ века», в защиту которой выступает краевая общественность, была объявлена памятником архитектуры в 1994 году. В 2006 году охранный статус был снят, а здания переданы в безвозмездную собственность прокуратуре Алтайского края. Сейчас это федеральная собственность, но право оперативного управления закреплено за прокуратурой.

Губернатор Алтайского края высказался о сносе исторической усадьбы в Барнауле Новости 25.04.2019 12:00 Процесс принял необратимый характер и, кажется, уже слишком поздно что-то изменить 2018

"Передача объекта прокуратуре не противоречила закону, поскольку осуществлена по истечению 12 лет с момента исключения из числа объектов культурного наследия. На земельном участке в настоящее время ведётся архитектурно-строительное проектирование для строительства объектов капитального строительства, — рассказывает начальник управления капстроительства и имущественных отношений главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Роман Володин. — Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, с учетом нормативов градостроительного проектирования".

Просьбу активистов приостановить снос исторических построек в связи с общественным резонансом в Генпрокуратуре оставили без внимания.

Обнародованы эскизы, которые могут спасти усадьбу Михайлова в Барнауле Новости 05.05.2019 15:00 Речь идет о целом комплексе зданий на пересечении пр. Социалистического и ул. Партизанской 322

"К сожалению, никакого нового решения по усадьбе купца Михайлова мы не услышали. Мнение Генпрокуратуры практически полностью совпадает с решением прокуратуры Алтайского края и не устраивает сообщество краеведов Барнаула. В ближайшее время мы планируем обратиться в Алтайское краевое Законодательное Собрание с просьбой отменить постановление 2006 года об исключении усадьбы из списков ОКН," - заявил представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Демонтаж усадьбы купца Михайлова ведется в Барнауле второй месяц. На месте дореволюционных построек запланировано строительство офиса для прокуратуры края.