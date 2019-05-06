Марафон длиной в 8 месяцев: Барнаул дождался отключения центрального отопления

Новости 07.05.2019 9:50 551

В Алтайском крае энергетики завершили отопительный сезон, передает Сибирская генерирующая компания. Сроки окончания давно интересовали жителей краевой столицы, ведь это существенно бьет по их карману. В СГК уточнили, что в этом году отопительный сезон продлился почти восемь месяцев.

Напомним, что отопление 6 мая уже выключили в Бийске. В Барнауле и Рубцовске отопление отключат сегодня, 7 мая. Соответствующие постановления и распоряжения подписаны руководством муниципалитетов. По закону подача тепла прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд не опускается ниже +8 градусов.

Как сообщили в пресс-службе СГК, в Барнауле отопительный период продлился 231 день, в Рубцовске – 224 дня, в Бийске – 218 дней.

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«На то, чтобы перевести системы централизованного теплоснабжения городов на летний график работы – обеспечение только горячей водой – специалисты потратят два дня. После этого, согласно регламенту, энергетики приступят к проведениям испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и ремонтной кампании», - уточнили в СГК.

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Уже составлен график отключения горячего водоснабжения. У жителей Бийска горячей воды не будет с 14 мая по 5 июня. В Барнауле согласно графику гидравлических испытаний и текущего ремонта теплосетей и оборудования на период работ по контуру ТЭЦ-3 отключат горячее водоснабжение потребителей с 13 мая по 5 июня, ТЭЦ-2 – с 17 июня по 10 июля. В Рубцовске даты еще уточняются.