Уникальную операцию провели 14-летней девочке в Барнауле

Новости 07.05.2019 9:20 282

В Алтайском крае врачи сделали редкую операцию 14-летней девочке, у которой синдром выхода из грудной клетки. При такой аномалии у человека появляется так называемое добавочное шейное ребро. В нашем регионе за 50 лет прооперировали не более 18 человек с данным синдромом.

Из-за этой болезни у пациентки сдавливались кровеносные сосуды и вызывали острую боль в плече или шее, онемение в пальцах. А главное стойкий болевой синдром в руке. Если своевременно не сделать операцию, возможна потеря трудоспособности и инвалидность, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

«Операция была проведена в области сосудисто-нервного пучка. Мы впервые оперировали слева. Раньше такие операции выполняли только справа. Справа легче, потому что нет грудного лимфатического протока, а слева проходит довольно мощный сосуд, повреждение которого может привести к фатальному исходу», - рассказал заведующий ортопедическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Арсен Осипов.

Сложнейшую операцию провели в Барнауле 23 апреля. Спустя некоторое время девочка вернется в клинический центр для прохождения восстановительного лечения.