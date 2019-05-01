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Зарплаты алтайских педагогов вырастут на 8% за счет «дефицитного» бюджета

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Расходы краевого бюджета на 2019-й год могут увеличиться на 5,6 млрд рублей, а дефицит - доcтигнуть 10 млрд рублей. Вместе с тем это позволит проиндексировать зарплату бюджетникам на 8%.

Внесение изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» планируется принять на майской сессии Заксобрания, передает пресс-служба АКЗС.

Согласно поправкам, объем доходов краевого бюджета на 2019 год увеличится на 755 млн рублей. Итоговая цифра тогда составит 101,4 млрд рублей. Расходы прогнозируются в сумме 111,5 млрд рублей, что на 5,6 млрд рублей превышает ранее утвержденные объемы.

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Как рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, внесение документа об изменениях в бюджет планируется рассмотреть сразу в двух чтениях. Увеличение бюджетных расходов произойдет за счет поступлений федеральных средств и за счет увеличения дефицита краевого бюджета на 4,8 млрд рублей. В результате дефицит составит около 10 млрд рублей.

«В рамках предлагаемых изменений подготовлено восьмипроцентное увеличение заработной платы ряда категорий работников бюджетной сферы - педагогов, работников культуры, работников дополнительного образования и других. Данное решение было принято в целях выполнения указов президента Российской Федерации.

Повышение коснется более 44,1 тысяч работников бюджетной сферы. На эти цели планируется направить 1,17 млрд рублей. Еще 404,9 млн рублей будут направлены на выплату МРОТ более чем 45 тысячам работников. Такое решение обсуждалось давно и было анонсировано губернатором края в ходе отчета на сессии АКЗС», - отметил Романенко.

Кроме того, вносимые изменения в бюджет края позволят направить дополнительные средства на следующие цели:

  • 951 млн рублей - проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований;
  • 400 млн рублей - краевая адресная инвестиционная программа для выполнения условий долевого участия Алтайского края;
  • 259 млн рублей - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
  • 250 млн рублей - поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов и другие.

Автор: Политсиб.ру