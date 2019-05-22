Житель Рубцовска предстанет перед судом за изнасилование экс-супруги

Новости 07.05.2019 7:45 296

Житель Рубцовска изнасиловал бывшую жену. Женщина не смогла оказать ему активного сопротивления.

В краевом Следкоме рассказали, что инцидент произошел в феврале 2019 года. Известно, что 28-летний мужчина пришел в дом к бывшей супруге с целью уговорить ее вернуться к нему.

«Женщина ответила отказом, после чего оскорбленный мужчина связал ее, заклеил рот скотчем и, подавляя сопротивление, изнасиловал», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.