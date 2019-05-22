Трое жителей Республики Алтай неудачно пытались дать взятку сотруднику ГИБДД

Новости 07.05.2019 8:40 264

Трое жителей Республики Алтай пытались дать взятку сотруднику ГИБДД и стали фигурантами уголовного дела. Им уже выдвинули обвинение, теперь их ожидает суд.

По данным СК, 42-летний безработный житель Майминского района, 23-летний бармен из Горно-Алтайска и 33-летний разнорабочий из села Турочак заплатили посреднику-женщине, чтобы она передала деньги сотруднику ГИБДД. Один из них не имел права управлять транспортом, остальным не хватало знаний.

Лишенный прав заплатил за права семь тысяч рублей, двое других отдали 10 тысяч рублей и 14,5 тысяч рублей. Любопытно, что взятка так и не попала к сотруднику полиции, так как женщина-посредник их украла, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

В итоге мужчин обвиняют в покушении на дачу взятки. Во время расследования все признали свою вину.