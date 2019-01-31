Родственники алтайских денисовцев «нашлись» в Тибете

Новости 06.05.2019 18:55 394

Челюсть, обнаруженная около 40 лет назад в карстовой пещере Байшия на Тибетском нагорье в Китае, принадлежала представителю подвида древних людей, родственного обитателям Денисовой пещеры на Алтае.

Как следует из публикации с сайта "Наука из первых рук", крепкая, примитивной формы челюсть с очень крупными коренными зубами согласуется с известными анатомическими особенностями неандертальцев и денисовцев из Денисовой пещеры.

Исследования показали, что возраст челюсти - не менее 160 тысяч лет, что совпадает с возрастом самых старых ископаемых антропологических образцов из Денисовой пещеры. Следов древней ДНК в кости найти не удалось, однако ученые смогли извлечь белки из одного из двух уцелевших зубов, которые затем были подвергнуты специальному анализу. Он показал, что нижняя челюсть принадлежала представителю группы гомининов, тесно связанной с обитателями Денисовой пещеры.

Ученые выяснили, когда в Денисову пещеру на Алтае пришли первые люди Новости 31.01.2019 18:30 Результаты исследования показали, что денисовцы жили в пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад 606

По археологическим данным, денисовский человек появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, их следы были найдены главным образом в соседних пещерах - Чагырской и Окладникова.