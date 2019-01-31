Родственники алтайских денисовцев «нашлись» в Тибете

Челюсть, обнаруженная около 40 лет назад в карстовой пещере Байшия на Тибетском нагорье в Китае, принадлежала представителю подвида древних людей, родственного обитателям Денисовой пещеры на Алтае.
Как следует из публикации с сайта "Наука из первых рук", крепкая, примитивной формы челюсть с очень крупными коренными зубами согласуется с известными анатомическими особенностями неандертальцев и денисовцев из Денисовой пещеры.
Исследования показали, что возраст челюсти - не менее 160 тысяч лет, что совпадает с возрастом самых старых ископаемых антропологических образцов из Денисовой пещеры. Следов древней ДНК в кости найти не удалось, однако ученые смогли извлечь белки из одного из двух уцелевших зубов, которые затем были подвергнуты специальному анализу. Он показал, что нижняя челюсть принадлежала представителю группы гомининов, тесно связанной с обитателями Денисовой пещеры.
Результаты исследования показали, что денисовцы жили в пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад