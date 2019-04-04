Не разливается, но продолжает работать. Что ждет «Иткульский спиртзавод»?

Новости 06.05.2019 18:20 394

Производство на «Иткульском спиртзаводе» приостановлено, об этом красноречиво свидетельствуют пустые полки фирменного магазина. Продукция пока не разливается и не экспортируется, пишет «Толк» со ссылкой на слова начальника управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

Тем не менее, предприятие продолжает свою работу. На данный момент задолженности ни по налогам, ни по зарплате у этого предприятия сейчас нет.

По словам Большакова, на заводские счета наложил ограничения «Промсвязьбанк». «Как только вопрос решится по возврату задолженности, предприятие возобновит производство продукции. Оно готово технологически и технически. Специалисты, которые способны возобновить производство и также продолжить выпуск той продукции, которая выпускалась, остались на заводе», – отметил Большаков.

В свою очередь глава региональной налоговой службы Юрий Куриленко обратил внимание на то, что из–за финансовых проблем на спиртзаводе на треть рухнули поступления акцизов, цитирует его слова «Алтапресс». Так, за первый квартал 2019 года в Алтайском крае собрали один млрд рублей акцизов на алкогольную продукцию. Для сравнения, это на 367 млн меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Напомним, спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков края и градообразующим предприятием села Соколово Зонального района Алтайского края. На предприятии работают 430 человек.