Барнаульцы в очередной раз пожаловались депутатам на управляющую компанию

Новости 06.05.2019 17:45 335

Жители Барнаула обратились к депутатам гордумы от ЛДПР Кристине Юстус и Дмитрию Ворсину с жалобой о нарушении жилищных прав. Как выяснилось, УК «ДЕЗ-2 Ленинского района» запугивает их судом и конфискацией имущества из-за незаконных долгов.

Отметим, что к депутатам обратилось уже больше 80 человек, которым был выставлен перерасчет за холодную воду, использованную в 2011-2012 годы.

Между тем УК не установила общедомовые приборы учета воды одновременно с индивидуальными. И теперь ссылается на то, что при таком раскладе размер платы за коммунальные услуги в квартирах должен определяться по нормативу, а не по индивидуальным показателям.

Жильцы увидели в своих квитанциях суммы от 3 до 14 тысяч рублей. Недавно Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал перерасчет незаконным. И уже после этого управляющая компания в экстренном порядке расклеила в подъездах объявления со списками «должников».

Барнаульцы просят прокуратуру разобраться с нерадивой УК Новости 25.12.2018 0:50 Дело в том, пояснили в партии, что в октябре жильцы дома по адресу ул. Островского, 4 обнаружили в квитанциях перерасчет за холодную воду и 697

В случае отказа от оплаты долга коммунальщики грозятся приостановить свои услуги, подать в суд и добиться денег через конфискацию имущества. А пенсионерам больше не дают справки, необходимые для оформления субсидий.

Теперь депутаты ЛДПР подключают Государственную инспекцию, районную прокуратуру и Роспотребнадзор для скорейшего списания долгов жителей Ленинского района.