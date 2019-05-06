«ИрАэро» продолжит летать на SSJ-100 из Барнаула, несмотря на катастрофу в «Шереметьево»

Новости 06.05.2019 16:45 634

Трагедией для России закончилось 5 мая. В Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс «Москва - Мурманск». Из 78 человек, находившихся на борту, в живых осталось только 37.

В свою очередь авиакомпания «ИрАэро», в парке которой находятся девять самолетов SSJ-100, не намерена приостанавливать их эксплуатацию. Сотрудники компании заявили «Интерфаксу», что за три года эксплуатации эта машина с технической точки зрения зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Известно, что руководство авиакомпании на данный момент ждет итогов расследования аварии в Москве. Источник агентства добавил, что перевозчик не будет отменять или пересматривать рейсы для SSJ-100 из-за крушения воздушного судна в Шереметьево.

По данным СМИ, в 2016-2017 годах авиакомпания «ИрАэро» взяла в лизинг у ГТЛК восемь SSJ-100, из них четыре новых, еще четыре ранее эксплуатировались Red Wings. Спустя некоторое время представители «ИрАэро» отметили, что ее парк пополнился девятым SSJ-100, который ранее эксплуатировала авиакомпания «Ямал». Лизингодателя этой машины компания не назвала.

Кстати, специально для новых SSJ-100 «ИрАэро» разработала летную программу, включающую маршруты из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург.

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«ИрАэро» - российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту города Иркутска. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Самолеты выполняют регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.