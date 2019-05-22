Проезд до барнаульских кладбищ сделают бесплатным в Родительский день

Новости 06.05.2019 16:20 294

В Родительский день, 7 мая, с 07:00 до 18:00 жителей Барнаула будут бесплатно возить на кладбища, сообщает пресс-служба городской администрации.

В сторону кладбищ запустят 59 автобусов и 17 трамвайных вагонов электротранспорта. Отмечается, что доехать можно будет до Власихинского, Черницкого, Новомихайловского, Гоньбинского и кладбища в Затоне.

Традиционно всем желающим бесплатно выдадут мешки для мусора и хозяйственный инвентарь. Также установят поливомоечные машины с водой для нужд граждан. Будут дежурить пожарные машины, наряды полиции и народные дружины.