В Барнауле осужден таксист за применение насилия к подросткам

Новости 06.05.2019 15:20 248

Вражда автомобилистов и велосипедистов длится давно. Первые игнорируют на дорогах обладателей двухколесного транспорта, вторые ездят по проезжей части. Очередной конфликт случился в Барнауле.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года на перекрестке улицы Профинтерна и проспекта Комсомольский. Как сообщает краевая прокуратура, таксист затормозил перед пешеходным переходом, на который неожиданно выехали двое молодых людей на велосипедах. Водитель стал им сигналить, так как не смог сразу затормозить из-за плохих погодных условий.

«После того, как он отвез пассажира, проезжая мимо парка «Изумрудный», увидел, что при входе в парк стоят те же молодые люди, которые ранее были на велосипедах. Он остановился и решил с ними поговорить, объяснить, что не нужно нарушать правила дорожного движения»,- говорится в сообщении ведомства.

Между ними возник конфликт, в ходе которого таксист сломал нос одному из подростков. Второй подросток получил пощечину, от которой у последнего лопнули очки.

Суд признал водителя такси виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, добавили в прокуратуре.