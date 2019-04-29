Краевое правительство одобрило появление полигона ТКО в Первомайском районе

Новости 06.05.2019 14:50 598

Земельный участок, находящийся примерно в 500 м по направлению на северо-запад от границы села Жилино Первомайского района будет использоваться как полигон твердых коммунальных отходов.

Как следует из постановления правительства Алтайского края, с ходатайством к губернатору региона Виктору Томенко обратилась администрация Первомайского района. Речь шла о переводе участка, относящегося к категории земель сельхозназначения в иную - "промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спецназначения".

Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО Новости 29.04.2019 8:40 Объект находится по адресу: проспект Космонавтов, 74 664

30 апреля глава региона подписал постановление, тем самым согласившись с предложением муниципалитета. Площадь данной территории относительно невелика - 15 108 кв. м, данный участок находится в непосредственной близости от действующего полигона ТБО в границах Жилинского сельсовета.