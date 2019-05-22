Алтайская пенсионерка отдала мошенникам почти млн рублей

Новости 06.05.2019 13:35 248

Мошенники предложили компенсацию алтайской пенсионерке за якобы поддельные лекарства. Пожилая жительница Алтайского края поверила аферистам и лишилась почти миллиона рублей. Жертвой стала 64-летняя женщина из Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась следователем. Аферистка сказала, что приобретенные ею лекарства признаны поддельными. Всем, кто их покупал, положена компенсация. Кроме того, пенсионерке могут выплатить моральный ущерб в размере более десяти миллионов рублей.

Правда, чтобы получить деньги, необходимо оплатить госпошлину, страховку, услуги инкассации и комиссию за выпуск карты. Женщина переводила на указанные счета различные суммы, в общей сложности 950 тысяч рублей. К несчастью, пострадавшая потратила не только свои сбережения, но и взяла кредиты. Вскоре пенсионерка поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в органы внутренних дел.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело. УМВД России по городу Барнаулу в очередной раз обращается к жителям и гостям краевой столицы с просьбой быть бдительными.