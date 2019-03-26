В Бийске завершился отопительный сезон

Новости 06.05.2019 12:45 321

Произвести 6 мая повсеместное отключение отопления поручено ресурсоснабщающим организациям Бийска. Постановление об официальном окончании отопительного сезона подписал глава города Александр Студеникин.

Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха. В квартирах большинства бийчан отопление отключат в течение суток.

Как сообщили в пресс-службе местного подразделения «Сибирской генерирующей компании», с 14 мая в Бийске начнутся гидравлические испытания. В связи с этим отключение горячего водоснабжения во всем городе будет произведено уже 13 мая.

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Согласно плану теплоэнергетики СГК до 22 мая проведут ликвидацию технологических повреждений, а с 23 мая - приступят к плановым ремонтам, которые продлятся до 5 июня.

В СГК добавили, что гидравлическим испытаниям, активная фаза которых продлится две недели, будут подвергнуты квартальные и магистральные тепловые сети без вмешательства во внутридомовые коммуникации.

В этот период руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний и ТСЖ во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами под которыми проходят испытываемые теплотрассы, передает «Бийский рабочий».

Ранее сообщалось, что глава Барнаула Сергей Дугин пока не подписал постановление о прекращении в городе отопительного сезона. Ориентировочно, это также должно произойти в течение майских праздников. Напомним, в 2018 году отопительный сезон в краевой столице был завершен 10 мая, а в 2017 году - 2 мая.