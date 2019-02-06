25% сельхозпродукции из Алтайского края, идущей на экспорт, не учитывается статистикой

Четверть алтайской агропродукции экспортируется через другие регионы и не учитывается статистикой, заявил начальник Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на заседании регионального правительства.
"По нашим оценкам, на экспорт через другие регионы уходит наша продукция АПК на сумму от $40 млн до $50 млн (в год)", - сказал Большаков, отвечая на вопрос губернатора Виктора Томенко о том, какие объемы агропродукции вывозится не напрямую через Алтайскую таможню, а зернотрейдерами через другие территории.
Экспорт злаков за указанный период составил 111 тысяч тонн на общую стоимость 20,4 млн долларов
При этом в 2018 году регион напрямую отправил на экспорт продукции АПК на общую сумму $198 млн, пишет "Интерфакс-Сибирь". Также не учитывается экспорт алтайских товаров в страны Таможенного союза, уточнил зампред правительства края Александр Лукьянов. Губернатор предложил поработать над вопросом учета экспорта, так как "портовые регионы в итоге становятся ведущими сельхозпроизводителями".
Моменты статучета становятся особенно актуальными при реализации нацпроекта об увеличении экспорта агропродукции, в рамках которого Алтайский край обязуется к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК в 2,5 раза к уровню 2017 года - до $501 млн.
В общем объеме экспорта региона продукция АПК занимает порядка 16%.