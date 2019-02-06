25% сельхозпродукции из Алтайского края, идущей на экспорт, не учитывается статистикой

Новости 06.05.2019 13:05 518

Четверть алтайской агропродукции экспортируется через другие регионы и не учитывается статистикой, заявил начальник Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на заседании регионального правительства.

"По нашим оценкам, на экспорт через другие регионы уходит наша продукция АПК на сумму от $40 млн до $50 млн (в год)", - сказал Большаков, отвечая на вопрос губернатора Виктора Томенко о том, какие объемы агропродукции вывозится не напрямую через Алтайскую таможню, а зернотрейдерами через другие территории.

Экспорт злаков из Алтайского края увеличился почти в 3 раза Новости 06.02.2019 18:25 Экспорт злаков за указанный период составил 111 тысяч тонн на общую стоимость 20,4 млн долларов 791

При этом в 2018 году регион напрямую отправил на экспорт продукции АПК на общую сумму $198 млн, пишет "Интерфакс-Сибирь". Также не учитывается экспорт алтайских товаров в страны Таможенного союза, уточнил зампред правительства края Александр Лукьянов. Губернатор предложил поработать над вопросом учета экспорта, так как "портовые регионы в итоге становятся ведущими сельхозпроизводителями".

Моменты статучета становятся особенно актуальными при реализации нацпроекта об увеличении экспорта агропродукции, в рамках которого Алтайский край обязуется к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК в 2,5 раза к уровню 2017 года - до $501 млн.

Ранее сообщалось, что в структуре экспорта алтайской агропродукции 50,7% приходится на продукты растительного происхождения, в их числе семена масличных культур - на $33,6 млн, мукомольно-крупяная продукция - на $23,2 млн, злаки - на $20,4 млн, бобовые - на $8 млн. На долю растительных масел и жиров приходится 22,2%, на пищевые продукты и напитки - 19,5%.

В общем объеме экспорта региона продукция АПК занимает порядка 16%.