В честь Дня Победы молодежь исполнила патриотические стихи и песни в Барнауле

Новости 06.05.2019 12:20 401

В преддверии великого праздника Победы в Доме культуры «Октябрьский» состоялось сразу несколько мероприятий. Накануне барнаульские школьники студенты презентовали сборник стихотворений и сочинений о войне. В него вошли 74 произведения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этот же день на сцене Дома культуры депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных и Светлана Бочкова наградили участников конкурса открыток «Поздравим ветерана» и участников акции «Письмо Ветерану». Педагоги, родители и дети подготовили более 150 писем и более 500 открыток на тему «Победа в Великой Отечественной войне».

Кроме того, в Доме культуры состоялся музыкальный конкурс «Битва хоров», посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В программе конкурса приняли участие 12 хоровых коллективов образовательных учреждений района. Песни военных лет исполняли студенты, школьники и воспитанники детских садов, а также представители родительской общественности и сотрудники образовательных учреждений.

Жюри оценивало концепцию выступлений, вокально-исполнительский уровень и сценическую культуру участников, творческий подход к оформлению номера.

Добавим, глава районной администрации Вячеслав Новиков и депутат Барнаульской городской Думы Людмила Ананьина вручили призерам подарочные сертификаты в строительный магазин номиналом пять тысяч рублей, остальным коллективам – Благодарности за участие.

Такие мероприятия помогают не забывать о событиях прошедших лет. Организаторы поблагодарили ребят за участие, неравнодушие к подвигам своих прадедов.