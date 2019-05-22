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На Алтае ветераны войны получат ежегодные выплаты к Дню Победы

Новости
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В Алтайском крае 819 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Такие выплаты ветеранам, постоянно живущим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии,  назначены по указу президента РФ.

В отделении ПФР по региону подготовили списки получателей, провели необходимую предварительную работу. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, выплаты будут начислены в течение мая 2019 года вместе с пенсией.

«Специально обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не нужно, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», - уточнила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 году они становятся ежегодными, напоминают в алтайском отделении Пенсионного фонда.

Автор: Политсиб.ру