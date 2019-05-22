В Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев

Новости 07.05.2019 10:30 252

В регионе завершается акция «Лес Победы». Желающие почтить память воинов-освободителей и тружеников тыла смогли принять участие в создании участка леса в пригороде Камня-на-Оби. Здесь 6 мая посадили пять тысяч молодых деревьев. 7 мая акция пройдет недалеко от села Бобровки Первомайского района. Начало в 10.45. Лесоводы приготовили одну тысячу сосен.

«Участников акции ждет подробный инструктаж по укоренению деревьев. Сеянцы сосны, главной породы в алтайских борах, выращены в лесных питомниках. Правила посадки несложные, справиться может даже ребенок. Главное – не подсушить корневую систему и хорошо полить лунку. В дальнейшем лесоводы будут ухаживать за рукотворным бором, охраняя его от пожаров и дополняя посадки новыми деревцами», – рассказывает директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес» Валерий Савин.

Всего в Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев. Сеянцы выращены в лесных питомниках и предоставляются бесплатно. Самые массовые акции проходят в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. Победные леса высаживают в городах и селах, где представлены предприятия компании «Алтайлес».