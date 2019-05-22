Авиакатастрофа в Шереметьево: стали известны новые подробности о крушении

Новости 06.05.2019 9:20 21958

Следователи сообщили новые подробности по делу о крушении лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Авиакатастрофа произошла 5 мая. Как сообщили сотрудники Следственного комитета, погиб 41 человек, среди них - двое детей.

«По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий ошибку пилотирования, а также сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Отметим, всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс Москва-Мурманск.

По данным СМИ, в самолет могла попасть молния. Экипаж направился на экстренную посадку в Шереметьево. Лайнеру удалось приземлиться только со второго раза из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Большую часть пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах. При пожаре самолет полностью выгорел. Аэропорт Шереметьево перешел на ограниченный режим работы.