Алтайский думец получил должность главреда в молодежном журнале

Новости 06.05.2019 7:40 529

Депутат Госдумы от Алтайского края писатель Сергей Шаргунов 4 мая стал главным редактором журнала "Юность". Информация об этом размещена на сайте народного избранника.

Кандидатура Шаргунова была утверждена редакцией единогласно. «Юность» сейчас переживает время не из лёгких. Хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать её ярче и сильнее. А в будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться талантливое, живое, интересное", - прокомментировал свою новую должность Сергей Шаргунов.

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"А писатели — это кто? Те, кто ездит на ярмарки, получает премии, издаётся в парочке издательств… Только ли они, синодик из тридцати имён?.. Нет, конечно. Да, каждый год выходит несколько хорошо написанных книг. Но есть ещё и те, кто мог бы раскрыть дар, если им помочь. Очень надеюсь, что мой приход в «Юность» поможет судьбе этого журнала и будет небесполезен для русской литературы", - подытожил Шаргунов.

"Юность" - литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года. Журнал был основан по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным редактором. В настоящее время тираж издания составляет 3,5 тысячи экземпляров.