Неизвестные в Барнауле отстреливают домашних животных

Новости 06.05.2019 8:15 207

Барнаульцы в соцсетях сообщают, что в районе поселка Спутник неизвестные убивают домашних животных. Соответствующий пост появился в паблике «Барнаул.Insta».

Пока виновники не установлены. Добровольцы из числа местных жителей намерены добиться возбуждения уголовного дела по данному факту. Поэтому они просят людей, обладающих значимой информацией, обращаться в органы внутренних дел.

«Вчера наш любимый кот вернулся с тремя пулями в брюшной полости и раздробленной лапой. Сегодня он умер. Родители плачут, ему было всего полтора года, он был дружелюбный кот, к соседу ходил через забор и ложился рядом загорать. Зачем стрелять в беззащитное существо? Что за люди такие?», - говорится в сообщении.

Сейчас волонтеры в соцсетях разыскивают свидетелей и очевидцев происшествия. Они надеются, что если по данному факту в полицию обратится несколько человек, то будет проведена проверка. Затем по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.