Жительница алтайского села боится обрушения веранды из-за бездействия коммунальных служб

Новости 05.05.2019 18:40 361

Жительница Косихинского района пожаловалась на сотрудников коммунальных служб в Сети. По словам женщины, у нее в доме может рухнуть веранда.

Подписчица сообщества Barnaul 22 Любовь Дружинина рассказала, что трубу около её дома прорвало еще 16 апреля. Бригада приехала только 23 апреля.

«Вырыли яму, отрезали 10 см трубы и поставили на ее место шланг, затянули хомутами. Начальник службы сказал, что в конце недели приедут, посмотрят и привезут счёт за работу. В итоге никто не приехал», - отметила женщина.

Между тем 2 мая трубу снова прорвало, никто не может помочь. «Звонили в МЧС Косихинского района и начальнику ЖКХ, они только грубят и ничего не предпринимают. Вода наполняет яму, всё обрушивается, ещё немного осталось и может рухнуть веранда. Никто помочь не может», – подчеркнула жительница села.