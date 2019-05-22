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Один из элитных пентхаусов продают в Барнауле почти за 20 млн рублей

Новости
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На сегодняшний день один самых роскошных пентхаусов в Барнауле продается за 19,9 миллионов рублей в центре города.

По словам владельцев, из окон двухуровневой квартиры на 14 этаже раскрывается панорамный вид на город.

Среди особенностей шестикомнатных апартаментов - просторная терраса, гардеробная комната, кабинет, большая гостиная, комната отдыха. «Изюминкой» является сауна, которая находится прямо в пентхаусе.

В сообщении говорится, что до парковочного места в цокольном этаже можно спуститься на лифте.

Автор: Политсиб.ру