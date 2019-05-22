Серьезный пожар охватил дом в пригороде Барнаула

Новости 05.05.2019 17:12 445

Очевидцы сообщают об очередном пожаре в Алтайском крае. Днем 5 мая возгорание произошло в частном доме. В паблике «Инцидент Барнаул» выложили фото с места ЧС с подписью: «В Казенной Заимке горит дом. Возможно, он загорелся от горящей сухой травы». Причины и обстоятельства выясняются.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, за сутки 3 мая зарегистрировано 160 пожаров, 4 мая – 250.

«Не менее 90% из них – возгорания сухой растительности. Только благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить масштабных переходов огня с полей и лугов на жилые постройки, хотя таких угроз возникало десятки», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, с 1 мая в Алтайском крае был введен особый противопожарный режим. На период действия этого режима запрещено посещение гражданами лесов.