В Барнауле на улице Смирнова сбили ребенка

Новости 05.05.2019 16:32 305

В субботу, 4 мая, в вечернее время в Барнауле по адресу Смирнова, 31 легковой автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Водитель совершил наезд девочку, когда она перебегала дорогу в неположенном месте. Ребенку оказана медицинская помощь, не госпитализирована. Пострадавшая отделалась ушибами.

Случаи, когда дети страдают от автомобилей, к сожалению, нередкость в Барнауле.

В свою очередь интернет-пользователи в комментариях отметили, что стоит наказывать родителей, чьи дети перебегают дорогу в неположенном месте.

«Надо выписывать огромные штрафы родителям, чтоб они наконец начали объяснять детям, как правильно переходить дорогу», - пишут в соцсети.