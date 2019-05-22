Бийчанин продает старинный зуб мамонта почти даром

Новости 05.05.2019 13:30 274

В Алтайском крае коллекционеры продают монеты, иконы, произведения искусства. На интернет-сервисах встречаются даже зубы мамонтов. Цены за них выставляют совершенно разные.

Например, житель Бийска предлагает купить зуб, который нашел в пойме реки Катунь в Горном Алтае, за 10 тысяч рублей. Кстати, всего за одну тысячу рублей можно купить даже зуб маленького мамонтенка.

Слияние рек Бии и Катуни – настоящий кладезь исторических находок. Не случайно Бийский краеведческия музей является обладателем обширной коллекции палеонтологических экспонатов. В этом музее находится целая челюсть мамонта, пишет «Бийский рабочий».