СК проводит проверку по факту ненадлежащей медпомощи пенсионеру в Новоалтайске

Новости 05.05.2019 12:50 269

Жительница Новоалтайска обратилась в интернет-издание с жалобой на то, что ее дедушке была оказана ненадлежащая медицинская помощь в больнице. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили в Следкоме, врач отказался принимать 68-летнего пациента, который 2 мая 2019 года поступил в тяжелом состоянии. Лишь спустя время пожилой мужчина был госпитализирован.

Сейчас следователи выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. Предстоит проверить все факты, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На сайте Минздава Алтайского края разместили информацию о том, что факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел своего документального подтверждения. По словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза.

«С целью всестороннего и объективного рассмотрения инцидента, родственникам пациента настоятельно рекомендуется обратиться к и.о. главного врача Новоалтайской городской больницы Дуге Наталье Степановне в удобное время в часы работы медицинской организации. Рассмотрение случая взято на контроль Минздрава Алтайского края»,- говорится в сообщении.