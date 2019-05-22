Заринск завален мусором в майские праздники

Новости 05.05.2019 11:10 657

В майские праздники жители Заринска жалуются на не вывезенный с контейнерных площадок мусор.

Очевидцы выкладывают в соцсети «мусорные» фото и видео с территорий дворов в центре города. Мусор лежит в пакетах уже рядом с контейнерами. Кроме того, местные жители сообщают, что люди выкидывают мусор прямо из окон.

«А никто не видел картину за домом по ул. Металлургов 17 под окнами со стороны дороги? Там примерно такая же свалка, только без баков. Чёткое ощущение того, что либо какие-то умельцы специально потрошат там мусорные пакеты, либо жильцы сами с окон кидают всё подряд», - рассказали жители Заринска в популярном паблике.

Ситуацией заинтересовались в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Уже стала известно, что данная проблема доведена до руководства. В город планируется направить специалистов.