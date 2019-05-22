«Вход запрещен»: кемеровская пекарня закрылась после отказа обслужить геев

Новости 05.05.2019 10:30 582

Пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» временно приостановила работу в Кемерово. Причиной стало то, что персонал в грубой форме отказался обслуживать представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Эта новость вызвала бурное обсуждение в Сети.

Сами владельцы предприятия рассказали на своей странице в Instagram, что вынуждены временно закрыть магазин.

«Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи!», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пекарня закрыта не из-за качества продукции, а «по другим причинам».

История начала набирать обороты еще в середине апреля, когда заведение выставило табличку, которая с применением нецензурной лексики запрещала геям входить.

После этого в магазин нагрянули с проверками сразу несколько надзорных ведомств. В свою очередь Роспотребнадзор объявил о многочисленных нарушениях в пекарне.

Позже хозяева заведения представили результаты независимой экспертизы хлеба, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Согласно протоколу, продукция полностью соответствует всем нормативам.