Алтайские специалисты нашли кишечную палочку в «Ролл чикен»

Новости 05.05.2019 10:00 286

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» обноружили при проведении исследования бактерии группы кишечных палочек и другие микроорганизмы в пробе «Ролл чикен».

Микробиологические исследования проводились на соответствие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Особенность роллов в том, что они не подлежат термической обработке и в процессе приготовления могут быть контаминированы микроорганизмами с рук повара и объектов внешней среды.

Исследователи отмечают, что через роллы могут передаваться возбудители брюшного тифа, паратифов, сальмонеллёзов, дизентерии, эшерихиозов, ботулизма, холеры, бруцеллёза, туберкулёза, сибирской язвы, Ку-лихорадки и различных вирусных инфекций.

Кроме того, при употреблении в пищу заражённых роллов могут возникать пищевые токсикоинфекции, вызываемые Staphylococcus aureus и многочисленными условно-патогенными микроорганизмами. Причём обсеменение указанных продуктов микроорганизмами может происходить на всех этапах заготовки, хранения и приготовления. Случаи массовых отравлений роллами постоянно увеличиваются.