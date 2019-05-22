Продавец крупной партии наркотиков задержан в Барнауле

Новости 05.05.2019 9:20 274

Житель Томска задержан за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Этим он занимался несколько месяцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемого взяли с поличным.

Известно, мужчина на протяжении нескольких месяцев с начала 2019 года вел такой противоправный бизнес. Чтобы увеличить доход, он создал свой интернет-магазин. Распространялись вещества бесконтактно, по средствам тайников-закладок.

Наркокурьер постоянно проживал в городе Томск, в город Барнаул приезжал периодически для распространения наркотиков, арендовал квартиры посуточно.

«Накануне подозреваемый арендовал автомобиль в Томске, по трассе возле Новосибирска подобрал оптовую партию незаконного вещества и приехал в краевую столицу. Задержали подозреваемого в тот момент, когда он успел сделать более 50 закладок», - говорится в сообщении МВД.

У нелегального бизнесмена обнаружили наркотическое вещество массой 726 граммов, 266 пакетиков для закладок. Помимо этого были изъяты сотовый телефон с перепиской, ноутбук, весы, фасовочный материал, автомобиль.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время ведется следствие.