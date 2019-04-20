Какие парады пройдут по России на 9 мая

Новости 03.05.2019 19:21 441

На территории всех военных округов России пройдут парады к 9 мая, посвященные Дню Победы. По данным Минобороны, в целом по стране, в них поучаствуют 57452 человека, 1517 единиц техники, 139 средств авиации. Традиционно парады пройдут во всех российских городах-героях: Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Смоленске, Туле, Мурманске, Волгограде, Керчи и Севастополе.

По данным «Интерфакса», на Красной площади в Москве задействуют 130 единиц колесной и гусеничной техники. Колонну возглавит один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34. Помимо известных боевых машин «Панцирь», «Искандер» и других, на столичном параде покажут и новейшие образцы: танк «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг».

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В воздушной части парада задействуют 74 самолета и вертолета – по числу лет, прошедших с 1945 года. В параде на Красной площади поучаствуют 13600 человек. Севастополь в этом году отмечает две даты: 74-ю годовщину Победы в ВОВ и 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Поволжье, на Урале и в Сибири парады пройдут в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Улан-Удэ и Чите.

Напомним, в Барнауле генеральную репетицию парада Победы проведут 7 мая на площади Советов. По традиции, на 9 мая в столице Алтайского края не будут продавать алкоголь. Празднование начнется в 9 часов с возложения цветов к памятнику, установленному на Мемориале Славы.

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После участники отправятся на площадь Советов, где в 10 часов начнется шествие парадных расчетов воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона, в 11 часов пойдут колонны «Бессмертного полка». В этом году только в краевой столице ожидается порядка 60 тысяч участников акции, на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Построение участников начнется в 8 часов 30 минут. На площади Сахарова в Барнауле с 13 до 22 часов пройдут театрализованные, спортивные, эстрадные программы. В 22 часа состоится фейерверк.