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Бийская пенсионерка отправила «американцу» 800 тысяч рублей ради любви

Новости
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Жительница Бийска попала на удочку мошенников. С марта этого года 62-летняя пенсионерка переписывалась в Интернете с мужчиной, который заявил, что он американец, но сейчас служит военным врачом в Афганистане. Иностранец вошел к ней в доверие и обещал приехать к ней в Россию, чтобы жить вместе.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, он попросил у нее денег на билет, страховку, оформление багажа и прочие расходы. Бийчанка поверила и перевела ему 790 тысяч рублей. Когда он попросил еще, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Правоохранители ищут афериста.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com