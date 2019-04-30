Бийская пенсионерка отправила «американцу» 800 тысяч рублей ради любви

Новости 03.05.2019 19:17 372

Жительница Бийска попала на удочку мошенников. С марта этого года 62-летняя пенсионерка переписывалась в Интернете с мужчиной, который заявил, что он американец, но сейчас служит военным врачом в Афганистане. Иностранец вошел к ней в доверие и обещал приехать к ней в Россию, чтобы жить вместе.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, он попросил у нее денег на билет, страховку, оформление багажа и прочие расходы. Бийчанка поверила и перевела ему 790 тысяч рублей. Когда он попросил еще, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Правоохранители ищут афериста.