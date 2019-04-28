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Здание неподалеку от туркластера горело в Барнауле

Новости
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В ночь с 1 на 2 мая в Барнауле загорелось офисное здание на улице, Мало-Олонская, 17. Неподалеку него находятся объекты барнаульского туркластера — новая набережная и Нагорный парк. В этом здании работает магазин бытовой техники «ДНС».

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Отметим, что в этом квартале часто горят здания. В 2002 году здесь сгорело старинное купеческое здание, где располагалась налоговая инспекция. Его до сих пор не восстановили. Ранее огонь уничтожил гостиницу «Империал», которая стояла на берегу реки Барнаулка. На ее месте позднее возвели ТЦ «Воскресенье».

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/barneos22