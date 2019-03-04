Жильцы ЖК «Облака» в Новоалтайске пытаются избавиться от своего ТСЖ

Новости 03.05.2019 18:48 758

В Новоалтайске жильцы ЖК «Облака» недовольны работой управляющей организации. Дом находится по адресу — улица Октябрьская, 25а. Его обслуживает ТСЖ «Облака». Жители хотят сменить руководителя ТСЖ или создать новое товарищество. Недавно они провели собрание во дворе дома и обратились к некоему депутату, который пообещал сделать запрос в прокуратуру и мэрию Новоалтайска.

- С чувством полной безнаказанности и вседозволенности происходит увеличение тарифа, - пишет один из участников в Инстаграме. - Полное отсутствие результатов работы управляющей компании. Использование общедомового имущества с целью получения личной выгоды.

Их главная претензия — непрозрачная, по их мнению, схема работы ТСЖ. В качестве примеров они называют завышенные платежи за газ, плату за консьержек со всех жильцов, хотя по факту они есть только в одном подъезде, неготовность управляющей организации оперативно решать текущие вопросы по ремонту и содержания жилья, постоянные разговоры о нехватке денег, появление новых строчек в квитанциях.

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Напомним, ЖК «Облака» стали первым домом, который сдал ГК «Партнер» - застройщик скандального проекта «Демидов парк» (ул. Прудская, 40 в Новоалтайск). «Облака» сдали в конце 2014 года, там быстро реализовали все квартиры. Менеджеры по продажам «Демидов парка» уверяли, что эта вовремя сданная высотка — показатель надежности застройщика. Это усыпляло бдительность покупателей.

Жилой комплекс «Демидов Парк» начал строиться в мае 2014 года. Завершиться работы должны были в первом квартале 2016 года, однако темпы строительства снижались, пока полностью не были остановлены. Бывший собственник компании-застройщика «Аспект» Юрий Шрамко попал под суд по подозрению в мошенничестве по делу другого жилого комплекса – «Брюсов-парк» в Москве. Застройкой «Демидов Парка» в настоящее время занимается та же компания «Аспект», но уже под руководством старшего брата Юрия Шрамко – Владимира. Свои квартиры ждут еще почти 700 человек.