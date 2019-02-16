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Доход губернатора Хакасии вырос в три раза за прошлый год

Новости
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Согласно декларации, размещенной на сайте правительства Хакассии, за 2018 год действующий губернатор Валентин Коновалов с супругой получили доход чуть больше одного миллиона рублей. Из них 607 тысяч рублей приходится на долю Коновалова, 441 тысяча рублей – его супруге. Всего на семью зарегистрировано две квартиры 63 и 29 «квадратов», два участка земли на 610 кв.м, гараж и автомобиль Мазда Фамилиа.

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Ранее, согласно декларации за 2017 год, когда Валентин Коновалов еще работал депутатом горсовета Абакана, его заработок составлял 218 тысяч рублей. Теперь эта цифра увеличилась практически втрое. В прошлом году он получил в собственность участок земли площадью 593 квадратных метра.

В декларации его предшественника на посту губернатора, Виктора Зимина, за 2017 год числилось 4 млн рублей собственных доходов и 180 тысяч рублей у супруги. Примечательно, что коммунист Валентин Коновалов стал губернатором Хакасской республики, будучи единственным кандидатом во втором туре выборов. Остальные претенденты, в том числе и предыдущий губернатор-единоросс Зимин, отказались продолжить участие в выборах. Коновалов избран с результатом 57 процентов голосов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com