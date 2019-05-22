Преподаватели и студенты протестовали против сокращений в Байкальском госуниверситете

Новости 03.05.2019 15:00 350

В Иркутске прошел пикет, на котором 15 преподавателей Байкальского государственного университета протестовал против сокращения рабочих ставок. Их поддержали 40 студентов, которые также выступали против уменьшения стипендий, за последнее время упавших с 5000 до 3700 рублей. По сообщению местного комсомола, сократить могут 150 человек.

На плакатах пикетчики написали: «Руки прочь от наших преподавателей», «Не бывает университета без профессоров», «У нас есть ватман, но приличных слов уже не осталось», «Не дайте уничтожить университетскую науку».

Официальный профком студентов и его глава Николай Саганов отговаривали учащихся устраивать пикет. А профсоюз преподавателей, наоборот, идею поддержал. Как сообщает издание «Глагол», факультеты и кафедры объединяют, и в новых структурах нет места некоторым преподавателям. Но в это же время, появляются новые ставки проректоров. Вуз на пикет никак не отреагировал.

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