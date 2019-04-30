Полиция ищет поджигателя двух авто в Бийске

Новости 03.05.2019 14:14 311

Бийчанин сжег два автомобиля, принадлежащие одному владельцу. Своими действиями он нанес ущерба на 3,3 млн рублей. Он спалил Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ «Патриот». Это произошло вечером 1 мая, возле дома на улице Советской.

Полицейские получили видео камер наблюдения. На них видно, что какой-то мужчина обливает автомобили горючей жидкостью, поджигает скрывается с места происшествия. Полиция распространила ориентировку. Мужчина худощав, рост 180 см. Одет в куртку с капюшоном, на голове кепка, через плечо сумка. Всех, кто опознал его, просят звонить по телефонам: 8 (3854) 44-91-97, 8-903-912-90-49 или 02.