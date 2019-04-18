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АлтГУ прошел аккредитацию и теперь готовит к ней филиалы

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Врио ректора Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Бочаров сообщил об успешном прохождением госаккредитации. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки АлтГУ признали прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех заявленных уровней профобразования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на шесть лет, говорится на сайте вуза.

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Напомним, в соответствии с поданным заявлением проверке подлежали 28 укрупненных групп специальностей по 205 образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. По словам Бочарова, университет больше двух лет готовился к этой процедуре.

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В марте 2019 года, после выездной работы экспертов в университете, пакет документов более месяца проходил проверку в Национальном аккредитационном агентстве в сфере образования. По итогам проверки выводы о положительных результатах работы экспертов подтвердились.

Теперь пройти аккредитацию предстоит филиалам АлтГУ в Бийске, Белокурихе и Рубцовске. Этот процесс запланирован в ближайшие месяцы. По мнению Бочарова, прохождения аккредитации перед началом приемной кампании положительно скажется на притоке абитуриентов в университет.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: asu.ru