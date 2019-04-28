Барнаульский аэропорт стал принимать посадочные талоны на смартфонах

Новости 03.05.2019 10:27 294

С 1 мая международный аэропорт Барнаула перешел на обслуживание по смартфонам и планшетам. Как отмечают в пресс-службе компании, популярность набирают безбагажные тарифы. Они могут пройти упрощенную процедуру посадки в самолет.

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Можно самому зарегистрироваться онлайн и получить на смартфон посадочный талон, содержащий штрих и/или QR-код. При посадке достаточно показать телефон. Нововведение действует на регулярные рейсы по России. По мнению разработчиков, это не только удобно, но и безопасно. Попасть в стерильную зону аэропорта без QR-кода невозможно, как невозможно и ошибочно пройти не на свой рейс.

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При этом бумажные посадочные талоны также остаются. Например, они обязательно нужны тем, кто едет в командировку и будет прикреплять их для отчетности.