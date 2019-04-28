О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Барнаульский аэропорт стал принимать посадочные талоны на смартфонах

Новости
294
0

С 1 мая международный аэропорт Барнаула перешел на обслуживание по смартфонам и планшетам. Как отмечают в пресс-службе компании, популярность набирают безбагажные тарифы. Они могут пройти упрощенную процедуру посадки в самолет.

Барнаул и Красноярск свяжет прямой авиарейс

Барнаул и Красноярск свяжет прямой авиарейс

Новости

Цена билета составляет 4190 рублей

537

Можно самому зарегистрироваться онлайн и получить на смартфон посадочный талон, содержащий штрих и/или QR-код. При посадке достаточно показать телефон. Нововведение действует на регулярные рейсы по России. По мнению разработчиков, это не только удобно, но и безопасно. Попасть в стерильную зону аэропорта без QR-кода невозможно, как невозможно и ошибочно пройти не на свой рейс.

Аэровокзал для всех: как мэр Барнаула получил доступ к vip-залу «Шереметьево»

Аэровокзал для всех: как мэр Барнаула получил доступ к vip-залу «Шереметьево»

Новости

Постпредство Алтайского края создало предпосылки для нецелевого использования бюджетных средств?

2130

При этом бумажные посадочные талоны также остаются. Например, они обязательно нужны тем, кто едет в командировку и будет прикреплять их для отчетности.

Барнаульский аэропорт может стать подконтрольным «Новапорту»

Барнаульский аэропорт может стать подконтрольным «Новапорту»

Новости

В таком случае, будет решен вопрос модернизации объекта за счет второго владельца

561

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: mintrans22.ru