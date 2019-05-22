Пожилой рубцовчанин зарезал жену, нарядил в свадебное платье и покончил с собой

Новости 01.05.2019 19:30 459

В Рубцовске в одной из квартир дома по улице Красной 30 апреля было совершено жестокое убийство. Муж зарезал жену, после чего попытался покончить с собой.

70-летний мужчина на почве ревности перерезал горло 30-летней жене, нарядил в свадебное платье и уложил на кровать. Затем попытался покончить с собой: нанес ножевое ранение трахеи и вспорол живот. Чтобы результат получился наверняка, пожилой супруг выпил раствор уксусной кислоты и позвонил в полицию, пишет портал "Местное время".

В тяжелейшем состоянии мужчину доставили в городскую больницу №1, где позднее он скончался.

У семейной пары осталась 9-летняя дочь. Соседи рассказывают о том, что муж, который был старше своей супруги на 40 лет, очень сильно ее ревновал.