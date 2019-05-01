Эксперты отказали Барнаулу в интеграции с крупными сибирскими городами по «плану Кудрина»

Новости 01.05.2019 18:50 1315

Специалисты скептически отреагировали на предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина создать сибирскую метрополию в составе Новосибирска, Томска, Новокузнецка и Барнаула.

«Если мы не создадим в этих регионах роста, то инерционное развитие от оттягивания ресурсов в Москву и Петербург будет продолжаться», - уверен Кудрин. Между тем идеолог Новосибирской агломерации, вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Воронов не согласен, что такое объединение сибирских городов принесет рост доходов населения, а также раскроет потенциал регионов.

Барнаул предложили объединить с тремя сибирскими городами в единую «метрополию» Новости 26.04.2019 7:15 Главная задача регионов - найти точки роста 1274

"В объединении Новосибирска, Томска и Барнаула нет никаких интегрирующих факторов, а линия, которая бы соединяла города, получается вытянута по прямой на большое расстояние. Кудрин рассуждает по принципу: давайте перенесем столицу в Новосибирск. Но задача не состоит в том, чтобы породить новый центр, который бы всех давил и отбирал бы у всех финансовые ресурсы, а в том, чтобы изменить ситуацию. Нам не нужно делать противовес Москве, нужно налаживать партнерские отношения. Ранее во всех агломерационных разработках речь шла об интеграции Новосибирска, Томска и Кемерово. Это связано с освоением крупнейшего в мире Бакчарского железорудного месторождения. Для этого нужно построить город на стыке трех областей. Тогда появится возможность интегрировать три города", - цитирует Воронова РБК.

Дмитрий Медведев объединил Алтайский край с пятью южно-сибирскими регионами Новости 16.02.2019 10:29 Всего на территории РФ создано 12 макрорегионов 1387

Не вполне разделяет подход Кудрина и Игорь Вальдман, кандидат философских наук, заведующий кафедрой социально-массовых коммуникаций НГТУ:

"Когда я смотрел на этот список, меня удивило, почему нет Кемерова, но зато есть Новокузнецк. Новосибирску потенциальное расширение для реализации своих компетенций, как центра Сибири, не помешает. Такая метрополия позволит привлекать в Новосибирск больше ресурсов. Из предложения Кудрина непонятна система администрирования и развития. В целом схема перераспределения ресурсов в пользу регионов страны давно назревала. Часть поступлений идет в Москву и возвращается потом в регионы, агломерация же должна исключать этот крюк".

Напомним, по мнению Алексея Кудрина, в России необходимо создать сразу шесть метрополий с наибольшим потенциалом: к двум уже существующим де-факто (Москва и Санкт-Петербург) добавить четыре новые. В их числе Уральская (Екатеринбург, Тюмень и Челябинск), Поволжская (состоит из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска), а также Южная (Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь).