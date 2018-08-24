Бывший губернатор Иркутской области назначен послом РФ в Белоруссии

Новости 01.05.2019 16:55 388

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. В Сибири Мезенцев несколько лет работал в Иркутской области, пишет "Тайга.инфо".

Ранее занимавший пост Михаил Бабич уволен с должности посла и спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества. Он проработал в должности менее года.

«Коммерсантъ» отмечает, что отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он лично адресовал Владимиру Путину. Период его работы в Минске совпал с началом более активной политики российских властей на белорусском направлении. Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии, напоминает также издание. Бабич активно защищал российскую позицию и при этом довольно много ездил по самой Белоруссии.

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РБК пишет о нарушении процедуры назначения нового посла. Кандидатуру Мезенцева должны были согласовать в СовФеде и Госдуме, но источники издания утверждают, что этого не было сделано. Кроме того, нет агремана на назначение нового посла, он только будет запрашиваться у Белоруссии. Этому должна предшествовать коллегия МИДа России, сказал близкий к Кремлю источник РБК.

До назначения Дмитрий Мезенцев работал в Совфеде, в 2015 году он стал сенатором от Сахалинской области. В 1991-1996 годах ленинградец Дмитрий Мезенцев руководил комитетом по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, который курировал первый вице-мэр Владимир Путин. В декабре 2011 года профсоюз ВСЖД выдвинул Мезенцева на должность президента России, но к выборам он в итоге не был допущен по решению ЦИК.

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В Сибири Дмитрий Мезенцев несколько лет плотно работал с Иркутской областью. Он представлял регион в Совфеде, а в 2009 году, после гибели в авиакатастрофе Игоря Есиповского в авиакатастрофе, был назначен губернатором. С должности он ушел в 2012 году.