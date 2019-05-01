Скончался бывший главный строитель Алтая и экс-депутат Заксобрания

Новости 01.05.2019 16:15 1037

Бывший руководитель одной из крупнейших строительных компаний Алтайского края - «Алтайкоксохимстрой», глава Союза строителей региона и экс-депутат АКЗС Михаил Фокин скончался в возрасте 68 лет. У него остались жена и сын.

Информацию о смерти распространил Telegram-канал "Ссыльная Сибирь". Данный факт "Политсибру" позднее подтвердили несколько человек из строительной отрасли края. Дата прощания с Михаилом Фокиным и место похорон пока неизвестно.

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Как уже сообщалось, в начале 2013 года был признан несостоятельным концерн «Алтайкоксохимстрой». В 2016 года Михаил Фокин стал банкротом после того, как суд удовлетворил заявление Сбербанка. В этом же году закончились полномочия Фокина как депутата АКЗС. В новых выборах представительного органа власти он участия не принимал.

Михаил Фокин родился 16 августа 1950 года в селе Петропавловка. В 1972 году закончил Новосибирский инженерно-строительный институт, в 1988 году — Новосибирскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал в 1972 году мастером участка Средне-Азиатского строительно-монтажного управления треста "Сибстальконструкция" в городе Фрунзе (ныне Бишкек).

Работал прорабом, старшим прорабом, секретарем парткома стройки Алтайского коксохимического завода. С 1987 года — управляющий трестом "Алтайкоксохимстрой", с 1990 года — гендиректор ООО "Главное управление Алтайкоксохимстрой". Дважды избирался депутатом Заксобрания.

Занимал должность председателя Союза строителей Алтайского края, являлся членом правления Союза строителей Сибири, председателем общественной организации "Петропавловское Землячество". Награжден орденом "Знак Почета", медалью ВДНХ, дважды грамотами ЦК ВЛКСМ.