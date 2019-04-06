Алтайские полицейские займутся «скрытной» проверкой общественного транспорта

Новости 01.05.2019 15:25 339

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян распорядился организовать скрытые проверки общественного транспорта в регионе, которые ранее никогда не проводились на постоянной основе.

"На сегодняшний день я дал поручение руководству ГИБДД края об организации негласных проверок: когда сотрудник полиции садится в автобус как пассажир и наблюдает, какие нарушения есть в автобусе. Я считаю, скрытые проверки одна из самых эффективных мер работы по выявлению нарушений", - цитирует Подоляна "Интерфакс-Сибирь".

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Он отметил, что таким образом можно выявлять, например, разговаривает ли водитель по телефону во время управления транспортом.

"Я дал поручение, чтобы внедрить эти проверки на постоянной основе. Ранее они проводились лишь периодически", - подчеркнул начальник главка.