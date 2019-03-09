Не давать обещаний и носить пиджак: барнаульские депутаты расширили собственный «этический кодекс»

Новости 01.05.2019 14:20 743

В конце апреля Барнаульская гордума приняла решение дополнить положение об этике для народных избранников. Первоначальный документ был утвержден еще в декабре 2005 года. Чем вызвано обращение к столь давнему нормативному акту, остается загадкой.

Пресс-служба БГД в первую очередь обращает внимание на то, что депутаты больше не смогут посещать заседания гордумы в свободном стиле одежды, рекомендованы официально-деловые костюмы. Однако подобных казусов не только в текущем созыве, но и в предыдущем не наблюдалось.

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Куда любопытнее выглядят другие изменения и дополнения. Согласно нововведениям, депутат БГД должен воздерживаться от поступков, которые могли бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении полномочий, а также от обещаний, которые избранник не в состоянии выполнить.

«Депутат на заседании не должен использовать в своих выступлениях грубые и оскорбительные выражения, ненормативную лексику, призывать к незаконным действиям», - говорится в документе.

Любопытно, что положение об этике не регламентирует поведение депутата вне стен городской думы, кроме того, не предъявляется никаких требований к соцсетям народных избранников и в целом общению в Интернете.

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Этика депутата БГД – это совокупность основных морально-нравственных принципов и норм поведения, которыми должен руководствоваться депутат при исполнении им своих полномочий.